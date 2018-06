Haslach i. K. Wirtsleute blicken voller Tatendrang nach vorne

Beim Besuch in der Gaststätte, am Mittwochmorgen vor dem finalen Aufschlag, geht es zu wie in einem Taubenschlag. Das Telefon klingelt. Martina Weber nimmt für die letzten Tage noch Reservierungen entgegen, plaudert mit den Anrufern, verabschiedet sich schon vom einen oder anderen. Gäste bestellen an der Theke Kaffee, einer kommt persönlich zum Reservieren vorbei und gratuliert gleich noch nachträglich zum Hochzeitstag. Das Wirte-Ehepaar lacht, wirkt entspannt. Und doch: Der Abschied fällt nicht leicht, das ist beiden ebenso anzumerken.

Mit dem Ablaufen des Pachtvertrags haben Webers sich dazu entschieden, diesen nicht zu verlängern. Der Grund, bringt es der Küchenmeister Christian Weber auf den Punkt: "Wir wollten uns vergrößern." In einem kleinen Lokal sei es schwierig, Personal zu finden. Auf der größeren Fläche und mit mehr Angestellten könnten sie andere Schichten anbieten. Daher hätten sie den Entschluss gefasst, die charmante, aber eben auch verhältnismäßig kleine Wirtschaft in Haslach aufzugeben.

Da in der Hansjakobstadt keine Möglichkeit für die Wirte bestand, auszuweichen, haben sie sich gleich an ein Großprojekt gewagt: "Webers Esszeit". Dieses wird beim Vogtsbauernhof entstehen. Bekanntlich war die Gaststätte "Zum Museum" im März 2016 zwangsversteigert worden. Der neue Besitzer, Jürgen Herr (Triberger Haus der Schwarzwalduhren), plant hier einen großen Gastronomiebetrieb. "200 Sitzplätze innen, 200 außen und einen Saal für Veranstaltungen, der je nach Bestuhlung 120 bis 150 Gäste fasst", rechnet Christian Weber vor. Und: "Wir sind in die Planungen von vornherein mit eingebunden worden und durften mitentscheiden." So werde es auch einen Konditoreibetrieb geben. In Haslach beschäftigt das Paar 17 Mitarbeiter, in Gutach wird es um die 40 bis 60 brauchen.