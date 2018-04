Haslach i. K. "Wird keine Kaffeefahrt mit Wärmedecken"

In der Konkretisierung gehe es um die Frage, welcher Weg dahin führen könnte. In Kleingruppen würde nach Themen gesucht, Forderungen aufgestellt und Projekt-Skizzen entworfen. "Dazwischen gibt es immer wieder eine Vorstellung der Ergebnisse", blickte der Moderator voraus. "Das wird keine Kaffeefahrt mit Wärmedecken: dabei geht es um eine konstruktive Mitarbeit." Dass die Entscheidung zur Umsetzung gefundener Ziele und Projekte ausschließlich beim Pfarrgemeinderat liegt, steht für Pfarrer Helmut Steidel außer Frage. "Die Teilnehmer leisten bei der Zukunftswerkstatt einen wertvollen Beitrag und entwickeln Empfehlungen für Künftiges, die anschließend im Pfarrgemeinderat weiter beraten werden." Moderator Strigel lobte am Ende: "Das ist eine interessierte, engagierte und sehr gute Vorarbeit. Es macht Freude, auf dem bisherigen Ergebnis aufzubauen."

Die Seelsorgeeinheit Haslach führt am Samstag, 17. November, eine ganztägige Zukunftswerkstatt durch. Dabei soll in einem Dialog mit Glaubenden und Zweifelnden, mit engagierten und interessierten Menschen, ein wechselseitiges Lernen und Verstehen in Gang kommen. Ziel ist der konstruktive Blick auf die Zukunft der Seelsorgeeinheit Haslach, der aus verschiedenen Perspektiven darauf gerichtet wird.