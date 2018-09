Haslach i. K. "Wir trainieren die Wiederholbarkeit"

Als der letzte Ton von Schilling und Klaus B. Roth am Klavier verklungen ist, steht Valentin auf. "Deine Energie kommt bei den Phrasen nicht auf der Stimme an", stellt der Kursleiter, der am Salzburger Mozarteum lehrt, fest. Er erklärt Schilling, er müsse den Bereich am Brustbein lockern. Mit einigen Tipps zur Haltung und dazu, wie Schilling den fraglichen Bereich entspannen kann, lässt er ihn einen Part noch einmal singen. Als Valentin an Schillings Hinterkopf zieht, damit der sich gerade aufrichtet, lachen alle – der Schüler auch. Die Stimmung bei der öffentlichen Probe im Haus der Musik ist gelöst. Die Gruppe wirkt bereits gut aufeinander eingespielt.

Was aber nicht bedeutet, dass Valentin mit Kritik sparen würde – diese bringt er jedoch mit dem gebührenden Respekt vor den Fähigkeiten seiner Schüler an und hat sofort Möglichkeiten parat, wie sie sich verbessern können. So stellt er nach einigen Durchgängen derselben Stelle fest: "Wir trainieren ja die Wiederholbarkeit. Zufallstreffer sind gut, das zeigt, dass du das kannst – jetzt müssen die zur Regel werden."

Während Wanjiao Xu die Bühne betritt, wirft Valentin einen Blick in die Runde und stellt erfreut fest: "Wir haben ja noch mehr Gäste als gestern!" Er bittet die junge Frau, sich vorzustellen, was diese etwas schüchtern auf Deutsch macht. Der Rest der kleinen Übungseinheit vollzieht sich auf Englisch. Die Sopranistin hat die Arie "Sebben, crudele" mitgebracht. Ein Stück auf Italienisch, das sie mit viel Gefühl zu Gehör bringt.