Haslach i. K. "Wir sehen uns als Teil des inklusiven Arbeitsmarkts"

Nach dem Rundgang durch die Arbeitswelt bekamen die Besucher anhand vieler Bilder einen Eindruck von den arbeitsbegleitenden Maßnahmen wie den Kunst- und Sportgruppen, von den Außenarbeitsplätzen wie der Kaffeedose oder der Schulmensa, von der Heilpädagogischen Tagesgruppe, den Senioren-Tagesgruppen oder dem großen Thema "Wohnen". Auch der Club 82 wurde mit seinen Kursen, Reisen und Angeboten zur Freizeitgestaltung vorgestellt. Besucher nutzten die Gelegenheit und erkundigten sich nach Ausbildungsmöglichkeiten und Berufen in der Lebenshilfe sowie der Personal-Situation. Auf die Frage nach der Positionierung in Sachen Inklusion antwortete Martin Schmid: "Mit unserem Beitrag zur Teilhabe am Arbeitsleben sehen wir uns mit der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als einen Teil des inklusiven Arbeitsmarkts."

Neben der gewachsenen industriellen Produktion in den Werkstätten würden in Kooperation mit Unternehmen des Allgemeinen Arbeitsmarktes auch Arbeitsplätze außerhalb der WfbM angeboten. Sowohl die Begriffe "Inklusion" als auch "Integration" würden für die Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal bedeuten, dass die Institution und insbesondere die von der Lebenshilfe begleiteten Menschen mit Behinderungen vor Ort bekannt wären und als Teil der Gesellschaft wertgeschätzt seien.

Als Arbeitnehmer-Seeslorger sieht sich Franz Feger selbst als Auge und Ohr für die katholische Kirche, was die Menschen in der Arbeit betrifft. Auf Nachfrage erklärt er: "Ich besuche regelmäßig Betriebe, um zu sehen, was gerade so geht. Menschen mit Sorgen und Nöten in der Arbeit können sich an mich wenden, ganz egal welcher Konfession sie angehören." Er organisiere monatlich ein Burn-Out-Info-Café und biete vertrauliche Gespräche an. Außerdem organisiere er für Pfarrer und Pastorale Mitarbeiter der Dekanate jährlich einen Betriebsbesuch. Dabei gehe es nicht nur um die Produktion, sondern um die Bedingungen für die Beschäftigten sowie die Herausforderung für die Chef-Etage und das Unternehmen. "So erhalten die Hauptamtlichen in der Seelsorge die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen." Nachdem in den letzten Jahren ein Industriebetrieb, Edeka und das Klinikum Offenburg besucht worden sei, wäre es Feger wichtig gewesen, was in der Betreuung und Beschäftigung der Menschen mit Behinderung geleistet werde.