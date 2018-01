Haslach i. K. "Wir brauchen mehr Luft zum Atmen"

Mittleres Kinzigtal. Genervt von den zunehmenden Vorschriften, Auflagen und Einschränkungen, die auf die Narrenvereine von Jahr zu Jahr verstärkt zukommen, ist Klaus Bernd Müller, Vorstand der Haslacher Narrenzunft. Zwar sei die Situation von Ort zu Ort verschieden, aber generell betreffe die Regulierungswut alle Zünfte durch einen deutlich erhöhten finanziellen Aufwand und einem Mehrbedarf an Manpower", so der 56-Jährige.

Als großes Ärgernis bezeichnet er, dass eine Narrenzunft für die Erteilung der Genehmigung eines Umzugs unterschreiben muss, die entsprechenden Paragrafen der Straßenverkehrsordnung zu akzeptieren, die die erforderliche Sondernutzung des Straßenraums regeln. "Damit übernehme ich als Vorsitzender quasi die vollständige Haftung für das, was bei dem Umzug passiert. Da bin ich dann sogar verantwortlich, wenn sich einer beim Tritt in ein Schlagloch im Asphalt verletzt oder ich muss bei Schneefall die Straße freihalten", schildert der gebürtige Wolfacher, der seit seiner Jugend in Haslach lebt, die aktuelle Lage.

Ähnlich ist die Situation beim Anbringen des Straßenschmucks. Auch hier besteht eine Genehmigungspflicht, für die Angaben erforderlich sind, wann wer wo die Bändel aufhängt und wie viele Personen die Aktion absichern. "Wie beim Antrag zur Straßensondernutzung kommt dann jeweils eine dicke Mappe mit Auflagen zurück", ärgert sich Müller.