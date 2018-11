Haslach i. K. Wieder Zeichen zum gegenseitigen Verstehen setzen

"Wir haben das Konzert von langer Hand vorbesprochen", erklärte der evangelische Pfarrer und Religionslehrer Hans-Michael Uhl beim Pressegespräch. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde von Haslach, die Türkisch-Islamische Gemeinde Haslach Ditib und die alevitsiche Gemeinde Offenburg laden gemeinsam ein.

"Die Idee hat uns seit einigen Jahren bewegt. Die Doppel-Ökumene aus katholischen und evangelischen Christen sowie alevitischen und sunitischen Muslimen könnte gut funktionieren", befand Uhl. In der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussion sei es nicht selbstverständlich, dass eine derartige Veranstaltung zustande käme.

In Haslach kennen sich die Gemeinden aber seit Jahren und es gebe keinen Grund, die gemeinsamen Aktivitäten einzustellen. "Was uns zusammenführt, ist der Austausch über die Religion, der interreligiöse Dialog steht im Vordergrund", betonte er. Musikalisch soll zum Ausdruck gebracht werden, was an Schönem verbinde. Das Christen- tum und der Islam hätten sich in unterschiedlichen Traditionen entfaltet und nun würden der historische Reichtum sowie die Vielfalt der religiösen Sprache in einem gemeinsamen Konzert ausgedrückt.