Haslach i. K. Wer wünscht sich schon den Wolf?

Mittleres Kinzigtal. Zu der Veranstaltung hatte der BLHV-Kreisverband Wolfach eingeladen. Einem Vortrag Baumanns, in dem er wenig konkret und sehr visionär auf die Landwirtschaft im Kinzigtal in 20 Jahren einging (wir berichten noch), schickte Vorsitzender Ulrich Müller voraus, dass Baumann bereits an einer erweiterten Vorstandssitzung teilgenommen hatte. Er lobte den konstruktiven Austausch und das gute Miteinander. "Er weiß, wovon er redet", lobte Müller den Staatssekretär des Umweltministeriums, der vor dem Antritt dieser Stelle lange Landesvorsitzender des Nabu gewesen ist.

Baumann verstand es zumindest, den zahlreich erschienenen Landwirten im Bollenbacher Dorfgemeinschaftshaus darzulegen, vor welchen Herausforderungen die Regierung steht. Durch den Brexit drohten EU-weit beispielsweise Kürzungen von Förderungen in "besorgniserregender Höhe". Immer wieder legte er dar, inwiefern dem hiesigen Ministerium die Hände gebunden sind, wenn die EU durch neue Verordnungen eingreift. Trotzdem bekam er von den Bauern deutlich mehr Kritik als Lob. Denn die Stimmung ist schlecht – und das nicht erst seit Kurzem. FFH: Lange drehte es sich in der Diskussion wieder um das leidige Thema FFH-Mähwiesen (siehe Infokasten). Auch dem Staatssekretär klagten die Landwirte ihr Leid, erklärten, was alles schief gelaufen ist. Baumann räumte ein, dass bei der Einführung und Kartierung der FFH-Flächen viel Vertrauen verloren gegangen sei. In Zukunft wolle man hier besser auf die Landwirte zugehen und auf zu viel Fachchinesisch verzichten. In diesem Zusammenhang sprach er deutliches Lob an den Landschaftserhaltungsverband (LEV) aus, der wertvolle Hilfe als Vermittler leiste.

Spaß an der Landwirtschaft schien keiner der anwesenden Bauern mehr zu haben. Einer sagte, er sei völlig verunsichert, wisse einfach nicht, wie er mit den FFH-Flächen umzugehen habe. Baumann stellte klar, dass es kein Erhaltungsgebot gebe, sondern ein "Verbot der aktiven Verschlechterung". Habe der Klimawandel die Verschlechterung verursacht, sei der Bauer aus dem Schneider. Überdies bestritt er, dass die Landwirte beweisen müssten, dass sie das Land nicht aktiv verschlechtert haben. Immerhin gebe es Mittel und Wege, herauszufinden, wodurch der Zustand einer FFH-Fläche sich verschlechtert habe. Im Plenum rief diese Antwort Reaktionen zwischen Verwunderung und Unglauben hervor.