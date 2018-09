Haslach i. K. Wenn Wasser über Straßen bestimmt

Haslach. Bekanntlich gärt es seit Jahrzehnten in der Hansjakobstadt. Das zähe Ringen um die B 33-Umfahrung und die möglichen Trassenführungen beschäftigt Bürger, Stadtverwaltung und andere Akteure seit langem.

Inzwischen ist als Lösung der Umfahrungsfrage eine Trasse anvisiert, die in Teilen durch das Überschwemmungsgebiet der Kinzig führen soll. Die Interessengemeinschaft (IG) B 33, die sich in Haslach für eine Tunnellösung ausspricht, hält das für grob fahrlässig. Auch die Dammverlegungen und andere Maßnahmen, wie der Abbruch des Schnellinger Wehrs, die im Zuge eines Baus der Umgehungsstraße nötig werden, kritisiert die Interessengemeinschaft.

"Die Dämme sind außerdem derzeit zu niedrig, um ausreichend Schutz zu bieten", kritisiert Wolfgang Schmid, Vorsitzender der BI. Allerdings werde mit Alternativplanungen auch in diesem Bereich auf Bewegung in Sachen Umfahrung gewartet. "Das ist gefährlich", sagt der Haslacher, der sich noch gut an die einschneidenden Ereignisse von 1990 und 1991 erinnern kann.