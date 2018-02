Haslach i. K. Weihnachtsmarkt bereichert Region

Haslach. Einen "dankbaren und freudigen Schlusspunkt unter den Weihnachtsmarkt" nannte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Bruno Prinzbach die kleine Feierstunde im Gemeindehaus St. Sebastian. Der Weihnachtsmarkt sei "eine wahnsinnig große Gemeinschaftsaktion", der die Menschen zusammenführe. Von den Vorbereitungen über den Aufbau und Verkauf bis hin zu den Einkaufenden wäre der Markt eine Bereicherung für die Region und eine Auszeichnung für die Beteiligten.

So galt auch ein großes Dankeschön all jenen, die sich an irgendeiner Stelle für das Gelingen des Markts einsetzen würden. Der große monetäre Beitrag kommt der Region zugute, wie an den vorgestellten Projekten der Kindergartenleiterinnen und der Sozialstation deutlich wurde. Der Reinerlös von 47 000 Euro ging zu 60 Prozent an die Sozialstation. Deren Pflegedienstleiter Frank Schönwetter sprach von einem bürgerschaftlichen Engagement in der Raumschaft Haslach, das mit nichts zu vergleichen sei. Mit der Spende in Höhe von 27 500 Euro wird ein Kleinbus für die Tagespflege finanziert, der im Gesamten 35 000 Euro kosten wird. Die Kindergärten wurden mit jeweils 500 Euro pro Kindergartengruppe bedacht, den Haslacher Kindergärten stehen 5000 Euro zur Verfügung. Dafür werden Laufräder, Roller, XXL-Bausteine, Schubkarren und Bagger für den Außenbereich angeschafft, wie Leiterin Silke Nitz erklärte.

Brunhilde Rosenthal wird für die Welschensteinacher Kinder Fußballtore anschaffen, in Steinach wird eine Unterstellmöglichkeit für einen Kinderwagenbus gebaut. Leiterin Birgit Anton zeigte sich erfreut und überrascht, dass mit 3500 Euro ein großer Spendenbetrag den Kleinkindern zugute kommt.