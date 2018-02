Haslach i. K. Was tut sich denn Neues in der Hansjakobstadt?

Los geht die Aktion am kommenden Donnerstag, 1. März, in Haslach. Im Gasthaus Aiple laden wir ab 19 Uhr Leser zum munteren Austausch ein. Mit dabei sind die für Haslach zuständige Redakteurin Lisa Kleinberger und Gesamtredaktionsleiter Jörg Braun sowie unsere Mitarbeiterin Christine Störr.

Die Themen, die von den Lesern am 1. März angesprochen werden können, sind völlig frei. In Haslach tut sich ja eine Menge: Wie geht es mit den Lärmschutzmaßnahmen an der B 33 bei Bollenbach weiter? Wie läuft es bei den Planungen zum Hochwasserschutz und der Ortsumfahrung der B 33? Wie geht es mit den Platzgestaltungen an der Stadthalle und beim Fitnessturm voran? Wie steht es um Gastronomie und Handel im Ort?

Die neue Aktion des Schwarzwälder Boten hat ihren Auftakt in Haslach im Gasthaus Aiple. Dies ist der Beginn einer regelmäßigen Reihe. Jeden Monat wird es einen Termin in einem anderen Orts im Kinzigtal geben.