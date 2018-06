Haslach i. K. "Was glücklich macht, richtet uns auf"

Auf dem Weg in die Haslacher Bibliothek der Generationen (BIG) treffe ich erste Bekannte, keine weiß so recht, was sie erwarten wird. Sport- und Gymnastiklehrerin Desirée Hämmerle kennt die meisten persönlich, entsprechend herzlich fällt die Begrüßung aus.

Die BIG ist mit Stuhlreihen und einer großen Leinwand ausgestattet – "aha", denke ich: Ein Vortrag! Doch weit gefehlt. Zunächst stellt sich Desirée vor und bekennt: "Ich habe eine grundsätzliche Wissbegierde zur Weiterbildung." Das geht mir ähnlich, deswegen sitze ich in den Reihen der überwiegend weiblichen Teilnehmer.

Seit 17 Jahre gibt Desirée nun sportliche Kurse und ihr ist oft aufgefallen, dass sich die innere Einstellung in der äußeren Haltung spiegle. "Ich habe einen Weg gesucht, die äußere Haltung durch die innere Einstellung zu verändern, dabei hat sich die integrale Fitness herauskristallisiert", erklärt Desirée. Integral stehe dabei für die Einheit von Körper, Seele und Geist und damit für ein ganzheitliches Bild, das geschaffen wird. Und die Fitness ist für die Gymnastiklehrerin wichtig, weil sie Bewegung und etwas Handfestes benötige.