Haslach i. K. Wanderwoche führt zum Vogt auf Mühlstein

Ziel der beiden identischen Fahrten ist das ehemalige Benediktinerkloster Alpirsbach. Danach folgt Freudenstadt, wo Hansjakob wiederholt zu Besuch war. Über das Murgtal und die Schwarzwaldhochstraße geht es schließlich in die Rheinebene nach Achern, um dort mit einem Besuch der Illenau den "Kranken Tagen" des Pfarrers zu folgen.

Eine Fahrt speziell für die Kinzigtäler Freunde des Schriftstellers

Die Fahrt am Samstag, 8. September, ist besonders für die Kinzigtäler Hansjakobfreunde gedacht. Eine Anmeldung für die Touren in der Tourist-Info in Haslach ist allerdings erforderlich.

Die Wanderwoche beginnt am Samstag, 1. September, mit einem Gang durch Alt-Hasle, den Kinderhimmel Heinrich Hansjakobs. Weitere Touren führen nach Hofstetten, in sein Paradies. Tageswanderungen ins Reich der Bauernfürsten und Tagelöhner, zu den Buchhöfen und in den Welschbollenbach sowie nach Gutach sind geplant.

Die tragische Geschichte der Vogtstochter bewegt die Menschen

Eine Tour führt zum "Vogt auf Mühlstein". Noch heute bewegt die traurige Liebesgeschichte der Vogtstochter Magdalena die Menschen und so endet die Tour an ihrer Grabstätte auf dem Zeller Friedhof.

Den Abschluss der Wanderwoche bildet die Tour über den Hünersedel zu den Höhenhäusern, wo der Ettenheimer Rotwein ausgeschenkt wird. Die Wanderer kehren anschließend in Hansjakobs beliebtem Feriendomizil, den "Schneeballen" in Hofstetten, ein.

Für 2018 stehen weitere Veranstaltungen rund um den Haslacher Pfarrer auf dem Programm, alle in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft. So findet am Montag, 29. Oktober, zusammen mit dem Historischen Verein und der Volkshochschule im Kloster in Haslach ein Vortragsabend mit dem Thema "Vom Kloster in das Reich – mit Heinrich Hansjakob in Oberschwaben und entlang der Donau unterwegs" statt. Am Freitag, 30. November, kommt Heinrich Hansjakob auf den Mühlstein, und erzählt aus seinem Leben. Eine Reservierung bei der Gaststätte Vogt auf Mühlstein in Nordrach ist unter Telefon 07838/9 55 94 10 erforderlich.

Das Programm zur Wanderwoche ist erhältlich in der Tourist-Information im Alten Kapuzinerkloster in Haslach. Dort gibt es unter Telefon 07832/70 61 72 weitere Informationen.