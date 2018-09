Haslach i. K. Wanderwoche feiert Geburtstag

Eine besondere Ehrung erfuhren bei diesem Empfang die Eheleute Göhler, die seit 20 Jahren mit dabei sind, keine Tour auslassen und inzwischen längst zu Hansjakobkennern geworden sind. Dass die Göhlers auch Mitglied in der Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft sind, ist für sie mehr als selbstverständlich. Zudem haben sie in dieser langen Zeit auch viele persönliche Freunde aus dem Kreis der großen Wanderschar gefunden. Auch das ist ein wertvolles Ergebnis aus der Wanderwoche, auf welches die Göhlers, die in Mühlenbach auf dem Eblehof ihr Quartier haben, mit Recht stolz sind.

Schwendemann hatte so auch ein ganz besonderes Präsent von Seiten der Stadt für die treuen Mitwanderer parat, die Wappenscheibe mit der Haselstaude, die das Haslacher Stadtwappen prägt.

Nach dem abwechslungsreichen Auftakt der Wanderwoche stehen die Touren an. Zu diesen gehört eine Tagesfahrt nach Alpirsbach, Freudenstadt und in die Illenau in Achern am Samstag, 8. Septembe. Dazu, sind Anmeldungen in der Tourist-Information im Alten Kapuzinerkloster möglich.