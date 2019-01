Haslach i. K. Votivtafeln aus Loretokapelle gestohlen

Denn der ideelle Wert, der mit Votivtafeln verbunden ist, ist in der Regel immens: Mit ihnen danken Gläubige für göttlichen Beistand in Notsituationen, beispielsweise bei schwerer Krankheit (siehe Infokasten). Zahlreiche dieser Täfelchen, manche mit persönlichen Widmungen oder Gebetstexten versehen, hängen in der Haslacher Loretokapelle. Seit Februar 2018 hat ihre Zahl jedoch merklich abgenommen. Leere Stellen im Mosaik der Danksagungen, verloren wirkende Nägel und Schatten, die Bilderrahmen hinterlassen haben, die lange an dieser Stelle hingen, zeugen davon, dass etwas fehlt. Zwölf der Tafeln wurden gestohlen, weitere nun zur Vorsorge abgehängt.

Für Gläubige sind die kleinen Bilder äußerst bedeutsam

Alois Krafczyk ist aufgebracht. Seit Oktober sei nichts mehr passiert, erklärt der ehrenamtliche Betreuer der Kapelle. Er habe gehofft, dass die Diebstähle aufgehört hätten. Vor gut drei Wochen und am vergangenen Sonntag allerdings passierte es dann wieder. Und dann hat es Krafczyk gereicht. "Am Sonntag ist ein Bild gestohlen worden, das mindestens 50 Jahre in der Kapelle hing", erzählt Krafczyk im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. So könne es nicht weitergehen. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.