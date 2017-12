Haslach i. K. Von Lindgren bis Coelho

Die schöne Stimmung in der Stadtbibliothek nahm die Besucher sofort für sich ein. Der Raum war mit Tannen geschmückt und nur durch Kerzen beleuchtet.

Ein Glöckchen rief die Zuhörer zur Aufmerksamkeit, als Störr zu lesen begann. Ihre Geschichte handelte von Elise, Mutter mehrerer Kinder, die wie in jedem Jahr Ende November vom herannahenden Advent überrascht wird. Weihnachtszeit bedeutet für sie, Geschenke basteln, die Wohnung in eine Heimstatt von Engeln verwandeln, mit den Kindern Lieder einüben, Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt backen und vieles mehr. Elise hat außerdem an Heiligabend Geburtstag und das bedeutet viele Gäste, die lange bleiben, Chaos hinterlassen und dann in ihre eigenen, weihnachtlich glänzenden Wohnungen zurückkehren. Sie wünscht sich, einsame Weihnachten in einer Hütte im Schnee zu genießen, entscheidet sich jedoch dafür, die Festtage mit einer Familie zu verbringen.

Das Fest mal anders