Haslach i. K. Von Acrylmalerei bis Pappmaché

Die Bewirtungserlöse sind schon immer in soziale und unterstützenswerte Projekte geflossen. So haben die Hobbykünstler beispielsweise für die Sanierung mit Teilneubau des Fehrenbacherhofs gespendet, für die Erweiterung des Bollenbacher Waldspielplatzes, für das Zunfthaus der Haslacher Narrenzunft, die Renovierung der Rudolfuskapelle an den Heiligen Brunnen oder für die Anlage des Caritas-Erlebnisgartens. In den Anfangsjahren waren soziale Projekte wie die Russlandhilfe des ehemaligen Pfarrers Alfred Behr, die Lebenshilfe, die Sozialstation oder die Kindergärten mit Spenden bedacht.

14-tägiger Austausch steht am Anfang

Damals waren es Doris Roser, Regina Lehmann, Margarethe Maier, Brigitte Haas, Dorle Lorenz und Irmi Maurer, die sich im 14-Tage-Rhythmus zum Malen und gegenseitigen Austausch trafen. Karin Heizmann vertiefte gerade ihre Klöppel-Kunst bei der Volkshochschule und gemeinsam entstand die Idee, das Geschaffene der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schnell wurden Gleichgesinnte gefunden, die sich mit unterschiedlichen Materialien und Techniken an der Ausstellung beteiligten.

Lange Jahre diente das Haslacher Pfarrheim als Galerie, im November 2005 zogen sie schließlich in die Haslacher Stadthalle um.

Den Verantwortlichen ist es bis heute wichtig, dass neben etablierten Hobbykünstlern immer neue Aussteller dabei sind. In diesem Jahr beteiligen sich 23 Kunstschaffende aus Haslach und der Umgebung, die sich seit vielen Wochen auf das November-Wochenende vorbereiten.

Die Ausstellung am Samstag, 17. November, ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 18. November, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Die Bewirtung liegt in den Händen des Fischerbacher Radsportvereins, vom Erlös der Tombola und Bewirtung werden Kunsträder für die Jugendabteilung angeschafft.