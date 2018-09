Haslach i. K. Vier bereichernde Wochen in London

In der ersten Woche war zunächst ein Sprachkurs angesagt, in den folgenden drei arbeitete sie dann in einem englischen Betrieb, der sich vor allem auf die Organisation und Dekoration von Hochzeiten spezialisiert hatte. "Die vier Wochen sind übrigens der kürzest mögliche Zeitraum", informiert Keller.

Die Azubis erhalten für ihre Aufenthalte Zuschüsse, etwa Fahrtkostenpauschalen. "Es ist wie überall: Die Fördertöpfe sind da, man muss sie nur anzapfen", sagt Keller, die auch im Hausacher Gemeinderat aktiv ist. Und prinzipiell ist das Arbeiten überall in Europa möglich. "Ich hätte einfach keine neue Sprache mehr lernen wollen", sagt sie über ihre Länderwahl.

Kellers Chefin Stefanie Göppert hat das Anliegen ihrer Auszubildenden von vornherein unterstützt. Sie freut sich, dass Keller mit neuen Ideen zurückgekommen ist – und würde jederzeit wieder grünes Licht geben, wenn ein Azubi "Go for Europe" in Anspruch nehmen wollte.

Ob der Betrieb auch einen ausländischen Auszubildenden aufnehmen würde? Göppert überlegt kurz. "Wenn es sprachlich passt, natürlich!", antwortet sie dann. Und räumt gemeinsam mit Keller ein: "Das Badische ist ja manchmal nicht so einfach."

Das Programm "Go for Europe" unterstützt Auszubildende und Unternehmen aller Branchen bei Fragen rund ums Auslandspraktikum. Neben Hilfe bei der Organisation und beim Beantragen von Förderungen für indiviuduelle Aufenthalte gibt es auch organisierte Gruppen-Entsendungen. Praktika in diesem Rahmen sind für Auszubildende aller Branchen und auch noch im ersten Berufsjahr nach der Ausbildung möglich. Wer Interesse an "Go for Europe" hat, kann auch Melanie Keller direkt ansprechen.