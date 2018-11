Haslach i. K. "Versöhnung über die Gräber hinweg"

Weiß erinnerte in seiner Rede an den Morgen des 11. November vor hundert Jahren, an dem Matthias Erzberger und Ferdinand Foch in einem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne den Waffenstillstand unterzeichneten. Der Erste Weltkrieg war beendet, die Monarchie gestürzt durch die Novemberrevolution und der erste Versuch einer Demokratie wurde auf deutschem Boden unternommen.