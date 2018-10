Haslach i. K. Urloffen II nicht zu unterschätzen

Da Bundesligist ASV Urloffen eine dritte Mannschaft hat, geht es auch die KSV-Reserve wiederum um Punkte. In der Gruppe B belegen die Haslacher mit null Zählern den letzten Platz im Fünferfeld. Mit nur einem Sieg rangieren die Gäste aus Urloffen knapp davor. Wird der Heimvorteil ausgenutzt, ist der erste Erfolg für den KSV möglich. Die Kämpfe auf einen Blick: Oberliga Südbaden, Freitag, 20.30 Uhr: V Haslach – ASV Urloffen. Kreisliga B Breisgau-Ortenau, Freitag, 19.30 Uhr: KSV Haslach II – ASV Urloffen III. Verbandsjugendliga Südbaden, Kampftag in Haslach, Freitag, , ab 17 Uhr: KSV Haslach – ASV Urloffen, KSV Haslach – RG Lahr. Verbandsjugendliga Südbaden: Die KSV-Jugend startet beim Kampftag in Haslach bereits in die Rückrunde. Mit dem ASV Urloffen und der RG Lahr kommen zwei starke Gegner angereist., die sich jeweils im oberen Teil des Achterfelds befinden. In der Vorrunde gab es gegen beide Mannschaften hohe Niederlagen. In der Zwischenzeit hat sich der KSV-Nachwuchs jedoch gefangen und verzeichnete Erfolge verzeichnen. Ringerstammtisch ab 17 Uhr: Ehrengast ist beim Ringerstammtisch ist diesmal Wendelin Allgaier., der 16 Jahre beim KSV Haslach war. In den Jahren 1968/69 kämpfte er in der damaligen zweiten Bundesliga für den KSV. Zuerst war er Aktiver beim KSV Hofstetten, wollte danach aber höher ringen und wechselte zum damaligen Zweitligiseten KSV Haslach. Nach seiner aktiven Zeit war er Trainer derer ersten Mannschaft. Mehrere Jahre war er zudem auch Jugendtrainer. Er führte den KSV-Nachwuchs bis in die Jugendliga und zu den deutschen Meisterschaften. Sein Sohn Mario ging in der ersten Bundesliga für Haslach auf die Matte, er ist heute Trainer beim Regionalligisten KSV Hofstetten.