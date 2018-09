Haslach i. K. Ungewöhnliches Trio beeindruckt

Für den Komponisten Bohuslav Martinu war Musik ein Mittel, um seinen Protest gegen die Unsicherheit in der Welt auszudrücken. Er war immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens – seines eigenen und dessen der ganzen Welt. Sein Trio für Flöte, Violoncello und Klavier komponierte er in nur fünf Tagen. Das gesamte Werk war von gutem Mut und dem Licht des Herzens geprägt. Geschrieben in den Wirren des Kriegs, forderte es Musiker und Zuhörer gleichermaßen.