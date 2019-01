Ein noch Unbekannter hat am frühen Sonntagabend hohen Schaden an einer Laterne am Haslacher Marktplatz verursacht. "Möglicherweise wurde die Beleuchtungseinrichtung beim Rangieren übersehen und angefahren", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Sicher ist demnach, dass zur Instandsetzung des zwischen 18.45 Uhr und 19.23 Uhr verursachten Schadens etwa 5000 Euro aufgebracht werden müssen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07832/97 59 20 um Hinweise. Foto: Merck