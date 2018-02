Haslach i. K. Umfahrung lässt sich einfach lösen

Was die Umfahrung, "die wir in Haslach seit gefühlten Jahrtausenden haben", betrifft, hatte der gewiefte Büttel eine gute Idee. Er wolle es dem Grafen Götz nachtun, der Anno dazumal, wie es auch Hansjakob berichtet, die hohen Amtsmänner von Villingen erst betrunken gemacht und dann in den Kerker gesteckt hatte. "Was der kann, können wir schon zweimal": Eine große Sause im Rathaus, und in wessen Keller die hohen Politiker vom Verkehrsminister bis hin zu Landrat Frank Scherer gesteckt werden können, wusste er auch schon. Buggi könnte vielleicht den Verkehrsminister beim Intervalltraining weichkochen. So getriezt, würden die Verantwortlichen schon den Wünschen der Haslacher nachkommen.