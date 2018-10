Haslach i. K. TV Haslach steht erneut ganz oben

Ebenso mit deutlichem Vorsprung wie beim Gauliga-Vorkampf in Schonach, gewannen die Haslacher Turnerinnen diesmal mit 156,20 Punkten den Rückkampf der Leistungsklasse 4 + (Jahrgang 2005 und jünger) in der Donaueschinger Baarsporthalle.

Erneut war die Mannschaft des TuS Bräunlingen I (152,65 Punkte) das zweitbeste Team, noch vor dem TV Donaueschingen, der 152,00 Punkte erturnte. Damit gingen die drei Treppchenplätze wie beim Vorkampf an Haslach, Bräunlingen und Donaueschingen. Durch diesen klaren Sieg ist den Turnerinnen aus dem Kinzigtal der Gauligatitel LK4+ beim Gauligafinale am Samstag, 10. November, in Löffingen kaum noch zu nehmen.

Wie beim Vorkampf war Selina Marie Moosmann (Haslach) mit 53,25 Punkten die beste Vierkampfturnerin. Sie lag über einen Zähler vor Lia Fritschi (Bräunlingen I/52,15) und Emely Wernet vom TV Haslach, die 52,10 Punkte turnte. Beim TV Donaueschingen war Luana Aguiar ( 51,35) die Beste, und beim TuS Bräunlingen II ragte Nele Stökle mit 51,30 Punkten heraus. Weitere Vereinsbeste: TV Schonach: Lucy Schmidt (49,50); TV Steinach: Mara Ketterer (45,65); TB Löffingen: Philippa Spindler (46,75); TV Schiltach: Lina Scharer (49,15).