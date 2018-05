Haslach i. K. Trottefest dieses Jahr mit einigen Neuerungen

Den Auftakt macht die Landjugend Schnellingen-Bollenbach. Am morgigen Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bietet sie einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an. An der Sektbar kann man den Tag dann gemütlich ausklingen lassen.

Am Samstag beginnt das Trottefest der Feuerwehrabteilung Schnellingen mit dem Tauziehwettbewerb. Vereine, Firmen, Cliquen oder Stammtische sind zu diesem Kräftemessen eingeladen. In drei Kategorien werden dabei die Sieger gekürt. Während es bei den Damen nur eine Gewichtsklasse (bis 375 Kilogramm) gibt, ziehen die Herren in den Gewichtsklassen bis 375 Kilogramm und bis 450 Kilogramm. Im Anschluss an die Siegerehrung öffnet dann auch die Sektbar, die in diesem Jahr erstmals als Beach­bar aufgebaut wird. Leckere Cocktails warten auf die Besucher.

Mit dem Frühschoppen starten die Feuerwehrleute dann in den Sonntag. Anschließend lädt die Feuerwehr zum Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen ein. Zur Unterhaltung spielt ab 13 Uhr die Stadtkapelle Haslach. Ab 14 Uhr können die Besucher an der Brandwanne eine Unterweisung in den Umgang mit Feuerlöschern bekommen und diese auch selbst ausprobieren. Zum Abschluss gibt es ab 17 Uhr erstmals ein Bauernvesper.