Haslach i. K. Technische Hilfeleistung ist Schwerpunkt der Einsätze

Reinhard Obert, Leiter der Alters- und Ehrenabteilung, blickte auf monatliche Stammtische und Treffen mit Alterskameraden auf Raumschafts- und Kreisebene zurück.

Bürgermeister Philipp Saar zeigte sich bei seiner ersten Hauptversammlung der Feuerwehr schwer beeindruckt. "Ihre Arbeit schätze ich außerordentlich", sagte das Stadtoberhaupt und sicherte der Feuerwehr weiterhin Unterstützung zu. Seine Dankesworte richtete er nicht nur an die Feuerwehrleute, sondern auch an die Partner, ohne deren Unterstützung das Ehrenamt Feuerwehr häufig nicht möglich wäre.

Dass die gute Nachwuchsarbeit in der Jugendfeuerwehr Früchte trägt, wurde auch in diesem Jahr deutlich. Mit Celine Benz, Julian Dorner, Adriana Imperato, Tobias Hauer und Sebastian Groß wurden gleich fünf Eigengewächse in die Einsatzabteilung übernommen. Außerdem konnte für die Abteilung Bollenbach mit Patrick Olbertz ein zusätzlicher Kamerad verpflichtet werden.

Als besondere Überraschung überreichte Kommandant Possler am Ende der Hauptversammlung noch eine Einsatzjacke mit entsprechendem Rückenschild an Bürgermeister Saar. Somit kann er auch künftig bei Wind und Wetter bei Einsätzen ein Bild vor Ort machen und wird an der Einsatzstelle auch erkannt, schmunzelte der Kommandant.