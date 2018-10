Haslach i. K. Tausende zieht es ins Städtle

Haslach. Mit dem großen Altstadtflohmarkt, dem Schlachtfest der Haslacher Feuerwehr am Marktplatz, den verkaufsoffenen Geschäften und Aktionen auf der Straße sowie der "Messe für ein gesundes Sein" in der Stadthalle wurde den Besuchern sehr vieles geboten.

Wenn auch der Zugang zur Stadthalle aufgrund der Baustelle nur durch den Seiten- oder Hintereingang möglich war, fanden doch viele Besucher den Weg dorthin. Der Anspruch von Organisatorin Sabine Renter-Reichle an "ihre" Messe war klar: eine Plattform zu bieten für Methoden zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit, die von keiner Krankenkasse bezahlt werden – aber wirken. Dementsprechend fanden sich neben Fitness- und Ernährungsangeboten auch Themen wie Magnet- oder Edelsteinschmuck, die "Blume des Lebens" oder energetische Behandlungsmethoden.

"Gutes Karma schaffen ist so leicht", meinte beispielsweise Diana Wussler-Leberer, die sich über das soziale Projekt "Rice for life" zusammen mit Heike Kopp und Martina Spinner für den ayurvedischen Arzt und Weisheitslehrer Jayanath Abeywickrama und die Bevölkerung in Sri-Lanka einsetzt. Mit einer Reihe kurzer Vorträge wurden die Besucher immer wieder über unterschiedliche Gesundheits-Themen informiert.