Haslach i. K. Taube Nüsse fallen nicht ins Gewicht

Mittleres Kinzigtal. Angelika Kalmbach-Ruf vom BUND Mittleres Kinzigtal ist besorgt. Auch sie haben die Nachrichten über die drohende Nahrungsknappheit für Eichhörnchen und Igel erreicht und mehrere Quellen haben ihr bestätigt, dass auch in unserer Region viele Nüsse leer sind. "Für die Eichhörnchen eine Katastrophe. Denn sie vergraben den vermeintlichen Leckerbissen und wenn sie ihn im Winter ausgraben, haben sie nichts davon. Viele müssen wahrscheinlich verhungern", meint sie.

Das zweite Problem: Die Nüsse, die Samen gebildet haben, sind durch die Wärme in diesem Jahr besonders früh reif, doch die Eichhörnchen sind noch gar nicht in Sammellaune. Einige von ihnen versorgen noch Jungtiere, denn die andauernde Wärme gaukelt ihnen einen langen Sommer vor. Die Wildtierhelfer aus Kalmbach-Rufs BUND-Netzwerk haben ihr viele Jungtiere vermeldet, die mit weniger als 200 Gramm Gewicht aufgefunden wurden und durchgefüttert werden müssen, damit sie über den Winter kommen. Ähnlich sehe es für die Igel aus. Auch sie hätten unter dem verminderten Nahrungsangebot zu leiden und Wildtierhilfen bekämen momentan immer wieder Tiere mit weniger als 120 Gramm, die ohne Hilfe nicht durch den Winter kämen.

Ganz so dramatisch schätzt Kreisjägermeister Hans-Jürgen Schneider die Lage nicht ein. "Wir haben dieses Jahr Vollmast", erklärt er. Das bedeutet, dass 2018 Baumarten wie Buchen, Eichen und Kastanien gleichzeitig und massenhaft blühten. Und was blüht, bildet Früchte: In diesem Jahr fallen massenhaft Eicheln, Kastanien und Bucheckern zu Boden, wie Frank Werstein, Leiter des Forstreviers Gutach, bestätigt. "Am Kurpark in Gutach regnet es geradezu Eicheln. Sie bedecken fast den ganzen Boden", berichtet er. Auch Tannensamen und Kastanien gebe es extrem viel. Da Eicheln neben Nüssen zum Nahrungsspektrum der Eichhörnchen gehören, wäre ausreichend Futter vorhanden, das sie einsammeln könnten. Zudem seien die Nager clevere Tiere. Dass sie leere Nüsse vergraben, hält er für unwahrscheinlich. "Das merken sie am Gewicht", sagt er. Und selbst wenn: "Eichhörnchen vergraben so viele Nüsse, dass sie sie im Winter eh nicht alle wiederfinden. Wenn da gelegentlich eine taube dazwischen ist, fällt das nicht ins Gewicht", meint sein Kollege Schneider.