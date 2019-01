Haslach i. K. Tageseltern bekommen mehr Geld

In Haslach gebe es derzeit keine aktiven Tagesmütter, was an den bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen der freiberuflich Arbeitenden festgemacht wurde. Durch die Platzpauschale soll jetzt ein Anreiz für qualifizierte Tageseltern geschaffen werden, ihre bisherigen Plätze auszuschöpfen. Außerdem sollen so neue Personen für die Tagespflege gewonnen werden.