Haslach i. K. Storchenfreunde befreien Jungvogel

Schon Tage zuvor kündigte sich durch vermehrte Flugübungen hoch oben im Nest auf St. Arbogast ein baldiger Start an. Dann war es auch soweit: In einem recht erfolgreichen Gleitflug umkreiste der Nachwuchsstorch mehrmals den Turm, schaffte es aber letztlich nicht ins Nest, wo seine zwei Geschwister der Dinge harrten, die da kommen sollten. Er schaffte es schließlich nur auf einen Absatz. Ein wiederholter Start brachte ihn aber am späten Abend dann noch näher an das Nest und am Freitagmorgen waren wieder alle drei auf dem Turm beisammen.

Auch am Tag danach folgten weitere Flugversuche und über längere Zeit hinweg schaute sich der Jungstorch Haslach diesmal aus nächster Nähe zum Zifferblatt der Kirchturmuhr an. Im Laufe des Vormittages folgte dann endlich der glückliche Flug ins nahegelegene Nahrungsgebiet im Brühl, wo auch schon ein Altstorch unterwegs war. Auf dem Kirchturm übten inzwischen die beiden verbliebenen Nestbewohner weiter.