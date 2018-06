Haslach i. K. Störche werden am Freitag beringt

Zu lebhaften Diskussionen führte an diesem Abend auch eine Information, wonach angeblich die Beringungen der Störche eingestellt würden, weil die angebrachten Ringe auch schon Störche das Leben gekostet hätten. Diese Information stellte sich bereits am Tage danach als unwahr dar, denn den verantwortlichen Stellen, wie der Vogelwarte in Radolfzell, war von solchen Einstellungen nichts bekannt.

Noch etwas Geduld wurde bei der Fertigstellung des Dokumentarfilms über "Haslach und die Störche" angemahnt, die Arbeiten an dieser Dokumentation laufen noch. Die Filmpremiere, die im Haslacher Kino erfolgen soll, wird rechtzeitig angekündigt.

Tonscherben stammen wohl aus der Zeit der Ziegelhütte

Rudi Allgaier informierte schließlich auch noch über Funde, die im ausgehobenen Bewässerungsgraben im Brühl durch das fließende Wasser freigeschwemmt wurden, darunter auch Tonscherben, die glasiert waren. Der hinzugezogene Wolfacher Rolf Pfefferle, anerkannter Fachmann, wollte diese Fundstücke der einst in diesem Gebiet angesiedelten Ziegelhütte zuordnen.

Am 23. Juni, zwei Wochen nach der erfolgten Beringung, starten Storchen- und Hansjakobfreunde gemeinsam zu einer Tagesfahrt in den Hegau und an den Bodensee mit Stationen wie Aach, Baitenhausen und schließlich Hagnau, dem einstigen Wirkungsort Heinrich Hansjakobs. Dort wird den Besuchern aus dem Kinzigtal nicht nur eine Führung durch den Weinkeller, sondern auch eine Weinprobe geboten. Zu dieser Fahrt sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen nimmt Alois Krafczyk entgegen.