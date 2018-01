Haslach i. K. "Stahlzeit" besticht mit Tribute-Show

Ohrenbetäubende Explosion

Neben dem "Rammlied", mit dem "Stahlzeit" das Konzert mit einer ohrenbetäubenden Explosion eröffnet hatte, sind Hammersongs wie "Du riechst so gut", "Links" oder "Sehnsucht" die Burner gewesen. Songs wie "Bückstabü", "Frühling in Paris" und "Moskau", bei dem sich Frontmann Reißenweber in dickem Mantel und russischer Kopfbedeckung präsentierte, haben am Samstag die Songliste bereichert.

Die ganze Halle stand ständig unter Strom, das Knistern in der Luft war förmlich zu spüren, als das begeisterte Publikum lautstark und fasziniert bei "Waidmanns Heil", "Pussy" oder "Haifisch" mitgrölte. Bestrafe mich – mit entblößtem Oberkörper peitschte sich Reißenweber die nackte Haut, in sein brennendes Mikrofon befahl er später: "Asche zu Asche – Staub zu Staub". Die Feuerregen und die silberfarbenen Papierschnipsel glitzerten im Schein der unzähligen Scheinwerfer, dämonische Feuerblitze zuckten mit mannshohen Flammen mal kreuz und quer, mal senkrecht gen Hallendecke, während die überdimensionale Watt-Zahl der Bässe versuchte, die Eingeweide zu kneten.

Brütend heiß prasselte "Benzin" und "Mein Herz brennt" auf die Fans nieder, die ihre Köpfe im Takt nickend auf und ab bewegten oder sich die Arme gen Hallendecke werfend in Euphorie klatschten.

Mit ihren lauten Pfiffen und einem anhaltenden Klatschkonzert holten die Fans "Stahlzeit" noch einmal auf die Bühne zurück. Mit den Zugaben "Ich will" und "Engel", selbstverständlich nochmals mit allen Raffinessen der Pyrotechnik ausgeschmückt, verabschiedeten sich die Musiker nach fast zweieinhalb Stunden vom begeisterten Publikum.

Klares Fazit: Mathias Schaettgen von der "Konzeption und Promotion" hatte wieder mal ein ganz spezielles Event nach Haslach geholt.

Stahlzeit gilt als die spektakulärste Rammstein-Coverband und ist wohl auch die bekannteste. Sie besteht seit 2004. Zunächst hatten die Mitglieder um Sänger Helfried "Heli" Reißenweber die Band Maerzfeld gegründet. Diese lässt sich stilistisch genau wie Rammstein der Neuen Deutschen Härte (NDH) zuordnen. Das Musikgenre zeichnet sich unter anderem durch tiefen Gesang und eine Standardbesetzung mit E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug sowie Keyboard aus. Das Rammstein-Album "Sehnsucht" schaffte 1997 den kommerziellen Durchbruch und machte die NDH einem breiteren Publikum bekannt. Es war aber nicht nur diese Verbindung, die die Maerzfeld-Mitglieder auf die Idee des Parallelprojekts brachte. 2005 beschlossen sie aufgrund der verblüffenden Ähnlichkeit, die Reißenwebers Stimme mit der von Rammstein-Sänger Till Lindemann hat, als Tribute-Band aufzutreten. Seitdem touren Stahlzeit erfolgreich mit ihrem Rammstein-Coverprogramm, die Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. Ein Grund dafür dürfte auch die Liebe zum Detail sein, die die Band an den Tag legt. Die Bühnenshow ist dem Original stark nachempfunden, besteht teilweise sogar aus alten Elemten der Rammstein-Aufbauten. Auch die Feuershow, die die Rammstein-Auftritte regelmäßig zum Spektakel werden lässt, gehört bei Stahlzeit wie selbstverständlich zu den Auftritten. (lmk)