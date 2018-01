Haslach i. K. Stadtpatron Sebastian in Haslach allgegenwärtig

Haslach (zyk). "Mit Fabian und Sebastian fängt der Winter an", so besagt es auf jeden Fall eine alte Bauernweisheit zum 20. Januar. Beim Heiligen Sebastian erinnert sich so mancher Haslacher daran, dass damit der Stadtpatron gemeint ist. Sein Patronat steht wohl in enger Verbindung zu einer einst starken Sebastiansbruderschaft, welche in der Zeit des 17. Jahrhunderts ihren Ursprung hatte.