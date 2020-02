Haslach i. K. Stadt bekommt letzte Chance auf B 33-Umfahrung

Einen solchen hatten die Haslacher auch immer vehement gefordert. 1000 Unterschriften von Bürgern wurden gesammelt, eine Interessengemeinschaft gründete sich, Transparente entlang der B 33 wurden aufgestellt und in all den Jahren mehr als 1500 Zeitungsbeiträge zum Thema Umfahrung geschrieben. Zuletzt stemmte sich der Haslacher Stadtrat vor acht Jahren deutlich gegen eine oberirdische Umfahrungslösung und pochte auf einen Tunnel. 200 Millionen Euro hätte er wohl gekostet. Doch der kam nicht.

Dafür trat Bürgermeister Saar vor zwei Jahren sein Amt an. Die Umfahrung, das wusste er, würde auch für ihn das dickste Brett seiner Amtszeit sein. Seinen Vorgängern war es nicht gelungen, Planer, Bürger, Gemeinderat und den Bund als Träger der B 33 auf eine Linie zu bringen. Doch Saar setzte den Bohrer für das B33-Brett an den richtigen Stellen an. Er kennt die Welt der Berliner Ministerien und er hat den CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Weiß (Emmendingen/Lahr) an seiner Seite. Beide wissen, wann es gilt, Chancen zu nutzen.

Eine solche bietet sich jetzt für die B­ 33. Das Regierungspräsidium bietet eine oberirdische Lösung an, die den Verkehr auf dem Damm der Kinzig an der Innenstadt vorbeiführt. Allerdings nur mit zwei Spuren, drei waren mal erhofft gewesen. Im Westen soll sich eine große Brücke über die Kinzig schmiegen. Im Osten, Richtung Hausach, könnte die B 33 mit einer Untertunnelung die Gleise der Schwarzwaldbahn und einen Kinzig-Kanal unterqueren. Die Kosten? Rund 80 Millionen Euro, grob geschätzt.

Bis zur Fertigstellung dauert es zwölf Jahre

Nach der gestrigen Präsentation dieser Pläne ist nun der Gemeinderat am Zug. Stimmt er zu, kann gebaut werden. Das würde dann allerdings nochmal zwölf Jahre dauern, sofern keine rechtlichen Einsprüche erfolgen. Sagt er nein, staut sich der Verkehr wohl noch bis in alle Ewigkeit. Doch Bürgermeister Saar ist optimistisch: "Heute wird hier Geschichte geschrieben", sagte er am Mittwochabend.