Der Verschönerungsverein feiert am Wochenende, vom 8. bis 10. Juni, sein Jubiläum. Am Freitag gibt es ein Festbankett für geladene Gäste und am Samstagabend spielt ab 20 Uhr die Golden Showband im Festzelt. Am Sonntag unterhält die Fischerbacher Musik- und Trachtenkapelle ab 11 Uhr und nachmittags das Haslacher Akkordeonorchester.