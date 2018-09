Haslach i. K. Sportler und Genießer sind am Zug

Haslach. Der Klosterplatz ist am Freitagmorgen schon dabei, sich in eine Genussmeile zu verwandeln. Arbeiter bauen Pavillons auf, Mitarbeiter der Stadtwerke verlegen Leitungen. Kulturamtsleiter Martin Schwendemann ist voll des Lobes für die Mitarbeiter: "Sie legen sich ordentlich ins Zeug und machen richtig gute Arbeit." Die Vorbereitungen für das "Pfännle" am Sonntag laufen auf Hochtouren. Kinzigtallauf: Schon einen Tag vorher aber wird’s voll im Städtle: Spätestens wenn heute um 14 Uhr der Startschuss für die ersten Bambini- und Kinderläufe fällt, ist Haslach fest in Sportlerhand. Um 17 Uhr beginnt der Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Organisatoren des Kinzigtallaufs nehmen für diesen noch bis eine Stunde vor dem Start Anmeldungen über das Onlineportal entgegen.

Die Zahl der Voranmeldungen ist ähnlich groß wie vergangenes Jahr. Die Verpflegung der Läufer wird von Lebenshilfe und Club 82 übernommen. Direkt nach dem Start des Hauptlaufs wird Bürgermeister Philipp Saar interviewt, der erstmals beim Kinzigtallauf dabei sein wird. Auch Helmut Rachl, der mit seinem Team und seinen Bowtech-Anwendungen vor und nach dem Lauf den Startern zur Verfügung steht, wird Rede und Antwort stehen.

Neben dem Kinzigtallauf gibt es auch noch den zweiten Teil des "KäKi-Cups" sowie den letzten Wettbewerb der Lauf-Challenge. Hier haben noch 20 Frauen und 66 Männer die Chance, in die Endwertung zu gelangen. Voraussetzung dazu ist, dass sie bei mindestens drei der sechs Wettbewerbe in Biberach, Schapbach, Schenkenzell, Steinach, Hausach und Haslach ins Ziel kam.