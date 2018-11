Haslach i. K. Spatenstich im Haslacher Mühlegrün

Ab 2016 habe es erste Überlegungen zur Vergrößerung des Unternehmens gegeben, zunächst wurden die Vor- und Nachteile zwischen einem Standort in Offenburg und Haslach abgewogen. "Von unserer Kunden-Struktur her liegt Haslach in der Mitte, das passt als Standort gar nicht schlecht", begründete Prinzbach die Entscheidung für einen Neubau im Mühlengrün.

Mit der Unterstützung der Bürgermeister Heinz Winkler und Philipp Saar sowie der Zustimmung des Stadtrats werde nun eines der letzten freien Baugrundstücke im Mühlegrün für den Firmen-Neubau genutzt. Auf gut 2200 Quadratmetern werde Platz für 60 Büro-Arbeitsplätze, großzügige Sozialräume, Werkstätten und die Lagerhalle geschaffen.

"Der jetzige Standort in der Schleifmattstraße wird beibehalten, der Elektro-Fachhandel und das IT-Systemhaus bleiben", ergänzte Geschäftsführer Neumaier. "Außerdem sehen wir in beiden Bereichen ein großes Entwicklungspotenzial".

Haslachs Bürgermeister Philipp Saar gratulierte zum Baubeginn und betonte: "Es gibt eine hohe Nachfrage und nur wenige Flächen". Deshalb sei er sehr froh, einem Haslacher Unternehmer die Entwicklungsmöglichkeit vor Ort zu bieten, für Elektro-Prinzbach sei es ein großer Schritt in die Zukunft.

In der Pressemitteilung von Elektro-Prinzbach ist zu lesen: Der neue Firmensitz ist zweigeschossig mit einem aufgesetzten Penthouse-Geschoss. Die unteren zwei Stockwerke beherbergen die Verwaltung und im dritten Geschoss hat die Geschäftsführung ihre Büros. Die Gebäudeteile von Verwaltung, Werkstätten und Lagerbereich werden durch das Treppenhaus verbunden. Das Gebäude ist in nachhaltiger Weise konzipiert, mit eigener Photovoltaikanlage und Wärmepumpen-Heiz-System. Im Eingangsbereich entsteht ein zweigeschossiges Foyer, das als Ausstellungsfläche dient. Drei Besprechungsräume, ein Mitarbeiter-Café mit Terrasse und Sozialräume runden den Firmensitz ab.