Haslach i. K. Sozialer Einsatz der KJG geht weiter

Haslach. Deren Leiter John Kizito bedankte sich per Telefon und fand die Aktion mit einem seiner wenigen deutschen Worte: "Super!"

Pia Rittweger und Sebastian Kienzler erklärten seitens des Kastenkeller-Teams: "In den vergangenen Jahren haben wir mit dem Erlös aus der Tombola beim Pub-Quiz ein Waisenhaus in Peru unterstützt." Das sei im vergangenen Jahr zwar geschlossen worden, aber das soziale Engagement sollte weiter bestehen bleiben. Also habe man sich auf die Suche nach einem neuen Projekt begeben und in Klausmann und seinem Einsatz für die Schule in Uganda den passenden Partner gefunden.

Ende September hatten Schulleiter John Kizito und Armin Klausmann die Schule von Nakirebe samt den katastrophalen Verhältnissen für die etwa 1000 zu unterrichtenden Kindern vorgestellt (wir haben berichtet). Für das Kastenkeller-Team sei klar gewesen, dass ihre Unterstützung künftig in dieses Projekt fließen soll. "Es ist uns sehr wichtig, dass jeder Cent des Gelds bei den Bedürftigen ankommt", erklärte Rittweger. Klausmanns Begeisterung und der persönliche Einsatz für die Sache habe bei der Vorstellung im Kastenkeller alle überzeugt, beim Quiz-Abend wären viele der über 200 Teilnehmer besonders großzügig gewesen.