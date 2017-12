Haslach i. K. "Segen Gottes" erwartet 11 000 Gäste

Neu im Kreis der Bergwerksführer wurde Martin Hartmann willkommen geheißen. Zuerst wollte er sich nur für französische Führungen zur Verfügung stellen, hat in der Zwischenzeit aber auch Spaß an deutschen Führungen bekommen und findet die Arbeit sehr interessant.

Anlässlich seines 80. Geburtstags hatte sich Mitte des Jahres Klaus Hagenburger von der Gruppe verabschiedet und freute sich nochmals über die Einladung zur Barbarafeier. Besonders dankte Müller ihm für die Ausarbeitung der französischen und italienischen Führungen und die Zurverfügungstellung der fremdsprachigen Manuskripte. Gerne würden die Bergwerksführer weitere rüstige Rentner in ihrem Kreis begrüßen. Denn die Zahl der aktiven Bergwerksführer sinkt. Die Ausschreibungen nach der Suche von Bergwerksführern wird deshalb auch im Jahre 2018 fortgeführt werden, so Grubendirektor Müller: "Gerne dürfen sich Interessierte in der Tourist-Information bei persönlich oder natürlich bei jedem aktiven Bergwerksführer melden."

Die alte Silbergrube "Segen Gottes" in Schnellingen gehört zu den bedeutendsten historischen Bergwerken des Schwarzwalds. Selbst im Badnerlied wird sie besungen. Von 1. November bis 31. März werden Gruppen auf Anmeldung durch die Grube geführt. Weitere Informationen erteilt das Hotel/Restaurant Blume unter Telefon 07832/9 12 50.