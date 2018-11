Haslach i. K. Schwere Aufgabe

Mit Volker Hirt, dem ehemaligen Ringer des KSV Haslach aus Bundesligazeiten, wird Haslach wieder einem "alten Bekannten" begegnen, der in der Vorrunde gegen Ulrich Schultheiß siegte. Jonathan Eble, Timo Stiffel und Igor Gavrilita hießen damals die Gewinner des KSV Haslach. Allerdings war Viorel Ghita nicht mit von der Partie. Ausschlaggebend wird auch sein, ob die beiden Verletzten Pascal Funk und Igor Gavrilita wieder fit genug sind, ihr Fehlen wäre ein herber Verlust. Für die Anhänger der einheimischen Mannschaft dürfte es dennoch interessant werden, den möglichen Vizemeister gegen die Mannschaft von Hansi Megerle und Istvan Szurovszki in Aktion zu sehen. Oberliga Südbaden, Samstag, 20 Uhr, Eichensporthalle: KSV Haslach – KSV Gottmadingen. KREIDSLIGA B ASV Urloffen III – KSV Haslach II (Samstag, 17 Uhr, Athletenhalle Urloffen). Neben der Bundesligamannschaft und der Reserve in der Oberliga Südbaden hat der ASV Urloffen auch eine "Dritte" in der Kreisliga, die mit 6:8 Punkte den dritten der fünf Tabellenplätze einnimmt. Haslach hat auf dem letzten Rang ebenfalls 6:8 Punkte, so dass es ein Kampf auf Augenhöhe werden wird. Zuhause war der Sieg gegen die Meerrettichdörfler der erste Sieg in der Vorrunde. Deshalb fährt die Haslacher Reserve nicht ohne Hoffnung auf einen erneuten Erfolg ins Renchtal.

Stammtischgast Paul Roser

"Roser Pauls Kampf um die Zukunft des KSV Haslach" ist die Ankündigung im Jahresheft 2018 für das kommende Wochenende beschrieben, und es war auch so. Nach dem Höhenflug in der Bundesliga Anfang des Jahrhunderts kam schnell der plötzliche Haslacher Fall in die Tiefen der Ligen bis hinunter zum vorletzten Tabellenplatz in der Kreisliga im Jahr 2004.