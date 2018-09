Haslach i. K. Schutz vor Tieren und Menschenraub

Die Kinder hätten entweder gar keine Schuhe getragen, manchmal auch nur einen Schuh oder einfache Plastikschlappen, oft nicht in der passenden Größe. "Zum ersten Training ließ ich die Viertklässler holen – und es standen 95 Kinder vor mir", erinnert sich Klausmann und lacht. Er dachte zunächst an eine Verwechslung, doch an der Schule werden in nur sieben Klassenstufen zwischen 850 und 1100 Kinder unterrichtet.

Eine Tüte voller Müll ersetzt den Fußball

Fußballschuhe gab es nur wenige, und die waren teilweise ohne Schuhspitzen oder an den Seiten zerrissen. "Das Fußballfeld war ein Steinacker, als Ball dienten zusammengebundene Bananenbaum-Blätter, oder es wurde eine Tüte voller Müll zum Ball verknotet."

Nach diesen ersten Erfahrungen vor zwei Jahren habe er im Juni dieses Jahres seine Ehefrau und die drei Söhne mit nach Uganda genommen. Dort lernten sie Brother John Kizito kennen, der dem katholischen Orden "Brothers of St. Charles Lwanga" angehört, was in etwa mit dem deutschen Franziskaner-Orden vergleichbar ist.

Seit dem 17. September ist John Kizito nun zu Gast in Haslach, besucht Schulklassen und hospitiert bei Schulleitern, besucht Kindergärten und wenn alles gut läuft, das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg. Seine Heimreise ist auf Dienstag, 2. Oktober, terminiert.

Er erzählt, dass es erst seit einem Monat sauberes Trinkwasser für die Schule gebe, aber dass die Menge für die vielen Schüler nicht ausreiche. Strom hätten sie nur sporadisch, was den Tagesablauf gerade für die Internat-Schüler deutlich erschwere.

Das weitläufige Schulgelände sei nicht eingezäunt, was für die Kinder gefährlich wäre. Nicht nur aufgrund der Schlangen und der Tiere des angrenzenden Buschs, es müsse auch mit Menschenraub und Übergriffen gerechnet werden. Nach ersten Berechnungen wird die Mauer mehr als 60 Millionen Uganda-Schillinge kosten, was umgerechnet etwa 15 000 Euro entspricht. Geld, das es in einem der ärmsten Länder der Welt von keiner staatlichen Stelle gibt.

Für die vielen Kinder gebe es derzeit keine sanitären Anlagen, weder Toiletten noch Duschen. Entsprechend groß sei die Gefahr von Infektionskrankheiten.

Am heutigen Donnerstag, 27. September, informieren Armin Klausmann und Brother John Kizito ab 19.15 Uhr im Caritas-Haus über das soziale Projekt und die Schule. Nach der musikalischen Eröffnung wird es einen Erfahrungsbericht, Bilder und Filmsequenzen geben. Unterstützung bekommen Klausmann und Kizito von der Haslacher KAB. Armin Klausmann steht mit engagierten Mitstreitern vor der Gründung eines Vereins zur Unterstützung der Schule. Nähere Infos werden unter Telefon 07832/97 53 79 erteilt.