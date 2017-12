Haslach i. K. Schulen freuen sich über Geschenke

3000 Euro stammen aus den Eintrittsgeldern der Veranstaltung mit Matthias Steiner der Sparkasse am 15. November. Dabei wurde der auch der Ehrenamtspreis der Sparkasse verliehen und der ehemalige Profisportler Steiner berichtete über seine Karriere. Bereits im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass die Eintrittsgelder an Schulen gespendet würden. Die Sparkasse erhöhte die Spende auf 9000 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Spende an die Kindergärten. "Machen Sie etwas aus den 500 Euro, Sie wissen am besten, wofür sie gebraucht werden", schloss Jacobs.

Bildungszentrum Ritter-von-Buß, Zell

Graf-Heinrich-Schule, Hausach

Heinrich-König-Schule, Mühlenbach

Wilhelm-Hausenstein-Schule, Hornberg

Franz-Josef-Krämer-Schule, Hofstetten

Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum, Haslach

Brandenkopfschule, Oberharmersbach

Kaufmännische Schulen, Hausach

Robert-Gerwig-Gymnasium, Hausach

Grundschule, Unterharmersbach

Grundschule, Biberach

Georg-Schöner-Schule, Steinach

Fritz-Ullmann-Grundschule,

Fischerbach

Hasemann-Schule, Gutach

Grundschule, Nordrach

Carl-Sandhaas-Schule, Haslach

Georg-Schöner-Schule Förderschule, Steinach

Förderschule, Unterharmersbach