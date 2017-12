Haslach i. K. Schnellingerin ist auf der Erfolgsspur

Eine ganz besondere Freude habe sie auch am Tanzen, wofür sie zweimal wöchentlich zum Hip-Hop und Jazztanztraining geht. "Es ist schon stressig", gesteht Angelina, "aber ich mache das alles sehr gerne". Ihre Freunde würden sie weitestgehend unterstützen und als Fans zu den Konzerten in der Region kommen.

Das Singen sei eben ihre liebste Freizeitbeschäftigung und so ähnlich, als lebe man ein Hobby aus. Der große Wunsch wäre es allerdings, das Singen auf eine berufliche Ebene zu heben. Und um erste Erfahrungen zu sammeln, habe sie in den Ferien einen einwöchigen Musical-Workshop in Hamburg besucht. "Das war mega cool und eine richtig tolle Erfahrung", schwärmt Angelina. Aufgeteilt in drei Themenbereiche habe sie Trainingseinheiten in der Schauspielerei, dem Tanz und dem Singen absolviert. "Am Ende haben wir ein kleines Musical aufgeführt." Da war es natürlich Ehrensache, dass ihre Familie zur Aufführung nach Hamburg reiste.

Mittlerweile hat Angelina auch Nachfragen wegen des Singens bei Hochzeiten, denen sie natürlich gerne nachkommt. "Das ist noch mal etwas ganz anderes, als mit der Band zu singen", erklärt die junge Frau selbstbewusst. Sie wäre zwar sehr viel aufgeregter, aber es sei etwas ganz Besonderes, den schönsten Tag eines Paares musikalisch zu begleiten.

Angelina Schmid singt mit der Band "Hit a Top" am Samstag, 9. Dezember, ab 15.30 Uhr während des Nikolausmarkts in Zell. Am Sonntag, 10. Dezember, tritt die Band ab 13 Uhr im Rahmen des Weihnachtsmarkts in Hausach auf. Außerdem stellt die Band von Peter Weiner Musikvideos auf Youtube ein, wo Angelina Madeleine ihren eigenen Kanal hat.