Haslach i. K. "Schießen und Morden auf Deutsch"

"Es geht um richtig viel Geld bei den Rüstungsexporten", verdeutlichte er. Dass Deutschland auch als Kleinwaffen-Lieferant weltweit auf Platz vier steht, befand er als besonders schlimm. "Die Massenvernichtungswaffe des Globus ist das Gewehr!", mahnte der Friedensaktivist. "Die meisten Menschen sterben nicht, wenn sie getroffen werden – sie werden verstümmelt, verkrüppelt und traumatisiert."

Mit Bildern untermauerte er seine Ausführungen eindrücklich und zeigte die Verflechtungen von deutschen Rüstungsfirmen wie Rheinmetall oder Heckler&Koch auf. Der Bundesregierung warf er permanenten Rechtsbruch bei Export-Genehmigungen vor, der Einzelfall werde zum Normalfall. Es werde sogar in Länder geliefert, für die ein Waffen-Embargo gelte und selbst der sogenannte Islamische Staat (IS) schieße und morde deutsch.

Auf dem weltweiten Waffenmarkt gebe es ein einziges Gesetz, das für alle gelte: Wer am meisten bezahlt – der bekommt! "Doch wer Waffen sät wird Flüchtlinge ernten", mahnte Grässlin. "Die Rüstungsimporteure und die Herkunfts-Länder der Flüchtlinge haben eine große Schnittmenge." Er sei Menschenrechts-Aktivist, aber kein Ideologe und gehöre auch keiner Partei an. Mit der Lieferung von Grenzsicherungs-Anlagen deutscher Firmen prognostizierte Grässlin eine humanitäre Katastrophe in Algerien, Lybien und Ägypten. Flüchtlinge, die aufgrund der Klimakatastrophe in Richtung Norden fliehen würden, erreichten das Mittelmeer nicht mehr und würden an den Grenz-Zäunen sterben.

"Ich will die Welt verändern – aber ich bekomme das nicht alleine hin", führte er dann zum zweiten Teil über.

Viele Ansatzpunkte im privaten Bereich

Man könne und müsse richtig viel tun – und es gebe viele Ansatzpunkte im privaten und politischen Bereich, wie ausführlich geschildert wurde. Er selbst habe seine Methode geändert und lasse sich nicht mehr verklagen – sondern verklage mittlerweile die Rüstungsfirmen: mit Erfolg.

Neben dem Aktionsbündnis "Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel" sei im Frühjahr das "Global-Net – Stop the arms trade" gegründet worden, denn das wichtigste wäre ein gutes Netzwerk. Nach der Schilderung seines Engagements appellierte er an die Zuhörer: "Schaut, wo ihr euch einklinken könnt. Es geht darum, Humanismus, Pazifismus und die christlichen Werte in die Welt zu tragen."

Der Vortrags- und Diskussionsabend wurde von der KAB organisiert, die gemeinsam mit dem DGB, dem Frauen-Netzwerk für Frieden, der KLJB, dem Weltladen, den Grünen, der Frauengemeinschaft, dem BUND und dem Kiebitz eingeladen hatte. Die musikalische Umrahmung oblag Matthias Demmel und Edgar Laug, die inhaltlich passende Bob Dylon-Songs interpretierten.