Haslach i. K. Sanierung kostet 22 Millionen Euro

Das 68 Kilometer lange Netz von Abwasserkanälen unter den Straßen der Stadt Haslach ist sanierungsbedürftig. In welchen Schritten und in welcher Reihenfolge die Erneuerung des größten Wasserbauwerks in Haslach erfolgt und wie das finanziert werden soll, diskutiert der Gemeinderat schon seit längerem. In der jüngsten Sitzung hat am Dienstagabend Diplom-Ingenieur Andreas Gold vom Ingenieurbüro Wald und Corbe den Generalentwässerungsplan (GEP) vorgestellt.

Der GEP stellt das Abwasserkonzept für Haslach, Bollenbach und Schnellingen dar. Er dient als Nachweis dafür, dass das Kanalsystem den gesetzlichen Anforderungen, etwa Umweltauflagen, entspricht. Er zeigt dar­über hinaus die Leistungs- fähigkeit des vorhandenen Abwassersystems auf und weist die Bereiche aus, in de­nen Handlungsbedarf besteht.

Ziel ist es, das Entwässerungssystem so auszustatten, dass ein alle 20 bis 30 Jahre auftretendes Schadensereignis ohne Überflutung überstanden werden kann. Derzeit sei das Kanalnetz teilweise bereits bei kleineren Ereignissen, wie sie etwa alle zwei Jahre stattfinden, an der Leistungsgrenze. Daher müssten mittel- und langfristig Vorkehrungen für größere Ereignisse geschaffen werden.