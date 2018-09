Haslach i. K. Rund 80 Gäste laufen mit

Die Eheleute Wolfgang und Brigitte Göhler aus Weißenborn im Erzgebirge, die schon seit 20 Jahren in der Wanderwoche mit dabei sind, nahmen beim Aufenthalt in Hofstetten die Gelegenheit wahr: Sie ließen diese Zeit Revue passieren, in der sie viel erlebt haben und während der sie Freundschaften schlossen.

Für die vielen Wanderfreunde, die ganze sieben Tage mit dabei waren, bedankten sich die Göhlers bei Martin Lietzau, der das Gros der Wanderwoche übernommen hatte. Auch bei Lietzaus Mitstreiter und Vorgänger als Organisator und Wanderführer, Alois Krafczyk, bedankten sie sich für die erlebnisreichen Wandertage. Sie überraschten die beiden Wanderführer mit einem reich gefüllten "Kinzigtäler Vesperkorb".

Die beiden Geehrten rührten anschließend ordentlich die Werbetrommel für eine Mitgliedschaft in der Heinrich Hansjakob-Gesellschaft und der Erfolg ihrer Werbekampagne blieb nicht aus. Zahlreiche Teilnehmer erklärten zum Ende einer herrlichen Wanderwoche ihre Mitgliedschaft in einer der größten literarischen Gesellschaften Deutschlands.

Am Ende kündigten Lietzau und Krafczyk an, dass es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung dieser Wanderwoche geben werde und sie schlossen mit der Feststellung: "Nach der Wanderwoche ist vor der Wanderwoche."

Die Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft hat die Aufgabe, das Andenken an den Volksschriftsteller, Pfarrer und Politiker Heinrich Hansjakob aufrecht zu erhalten. Die Gesellschaft fördert die Verbreitung und Neuherausgabe der Werke des Dichterpfarrers. Mitglieder erhalten mehrmals jährlich die Vereinspublikation "Heinrich-Hansjakob-Brief" mit Informationen und Beiträgen zur Forschung.