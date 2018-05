Haslach i. K. Rücksicht gefordert

Haslach. Und das, obwohl die Innenstadt als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist (siehe Infokasten). Wer die Hauptstraße oder den Marktplatz allerdings als einen solchen nutzt, wird von den übrigen Verkehrsteilnehmern schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit den Worten von Simone Niesel: "Ich wurde schon beschimpft und angespuckt."

Der zweifachen Mutter, die in der Innenstadt lebt, reicht es. Auslöser dafür, dass sie in der vergangenen Gemeinderatssitzung eine Anfrage an den Rat stellte, war ein Erlebnis mit ihrer dreieinhalbjährigen Tochter Finja. Diese habe am Straßenrand gespielt, als die Familie beim "Storchen" eingekehrt war. Eine junge Frau sei mit dem Auto regelrecht aus dem Städtle herausgeschossen. "Wäre das Kind in diesem Moment auf die Straße gesprungen, sie hätte es überfahren. Sie hat Finja einfach nicht gesehen", verdeutlicht Niesel im Gespräch. Sie hätte die Fahrerin zwar zur Rede gestellt, diese sei jedoch nicht unbedingt einsichtig gewesen.

Eine Verhaltensweise, die Niesel seit Längerem beobachtet. Seit ungefähr zwei Jahren würde es immer schwieriger mit den Verkehrsteilnehmern. Zwar seien Fußgänger, Radfahrer und Autos im verkehrsberuhigten Bereich gleichberechtigt, in der Praxis aber entstünden immer wieder gefährliche Situationen mit Autofahrern, die sich an diese Regel nicht hielten. Auch an die geforderte Schrittgeschwindigkeit halte sich kaum jemand. "Es ist, als würden sie die Beschilderung gar nicht wahrnehmen."