Haslach i. K. Rückblick auf "grandioses Fest"

Im Kassenbericht von Sandra Harter wurde dann nur ein kleiner Gewinn vom Ruhmatt-Fest ausgewiesen, obwohl an beiden Tagen jeweils 300 Besucher gezählt worden waren. "Aber der gute Eindruck bleibt", befand die Kassiererin. Dafür habe sich die "Nacht der Schimmel" in diesem Jahr finanziell gelohnt, im gesamten Jahr sei ein guter Überschuss erwirtschaftet worden.

Für Ortsvorsteher Andreas Isenmann stand fest: "Die Narrenzunft ist ein wichtiger Baustein für das Dorfleben." Ein Kompliment gab es für die Altersstruktur des Vereins, "ein Raum voll junger Mitglieder, die was auf die Beine stellen" und für "eine Vorstandschaft, die gut funktioniert".

Im Zuge der Neuwahl wurde Manuel Kinnast als Vorstand bestätigt, sein Stellvertreter bleibt Christian Neumaier. Die Kasse führt weiterhin Sandra Harter, Barbara Mückel bleibt Schriftführerin. Aus den Reihen der Beisitzer wurde Angelika Schwendemann nach vier Jahren verabschiedet. Neu gewählt wurden Sebastian Roth und Alessandro Amato. Im Amt bestätigt wurden die Beisitzer Nick Heizmann, Niklas Nolte und Steffen Lurk. Als Kassenprüfer wurden Petra Feger und Yannik Gail gewählt.

"In diesem Jahr haben wir zwei neue Posten zu vergeben", kündigte Kinnast an. Zum ersten Wägele-Wart der Ruhmattenschimmel wurde Stefan Halter gewählt, der erste Mäskle-Beauftragte ist Andreas Schwendemann.

Die Bollenbacher Ruhmattenschimmel haben erstmals einen Sommerfahrplan erstellt. Darin enthalten sind die Vatertagswanderung am Donnerstag, 10. Mai, die Teilnahme am Trotte-Fest und der Ausflug am Samstag, 26. Mai, nach Donaueschingen. Im vergangenen Jahr war die Besichtigung der Fürstenberg-Brauerei durch die Vereinsmitglieder gewonnen worden. Zum Ausflug werden dieses Mal auch die MC-Marlboro-Mitglieder eingeladen – "als Dankeschön fürs Narrenbaum-Stellen", erklärte Manuel Kinnast. Im Juni geht es dann zum Guggenmusik-Treffen nach Unterentersbach und es steht das Jubiläum des Verschönerungsvereins auf dem Plan. Vor der Hästräger-Sitzung am 9. November stehen das vereinseigene Helferfest und der Spritzerwettbewerb an. Am Wochenende des 10. und 11. November wird der Kölner Karneval besucht.

