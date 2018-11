Haslach i. K. Rauber: "So was Tolles gibt es nur in Hasle!"

Dass "Pomo" Roland Albiker auf dem Närrischen Wochenmarkt von der VSAN geehrt worden war, hob Rauber noch einmal besonders hervor. Zudem erinnerte er an das "große Kino" beim Schmutzigen Donnerstag, bei dem es immerhin einen neuen Sheriff im Rathaus gab. Das Programm lobte er in den höchsten Tönen: "So was Tolles gibt es nur in Hasle!" Auch die vielen kreativen Gruppen und zahlreichen Helfer, die sich an allen Terminen einbringen, erhielten immer wieder großes Lob.