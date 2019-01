Haslach i. K. "Ratzfatz waren die 45 Jahre um"

Im September 1973 habe Schmid seine Ausbildung in der Haslacher Sparkasse begonnen, sich im Abendstudium zum Betriebswirt weitergebildet, die Ausbilder-Eignungsprüfung abgelegt, sich in Fachlehrgängen für die Firmenkunden-Beratung qualifiziert und einige Jahre in der Kundenberatung mit Schwerpunkt Wertpapier-Anlagen, Firmenkunden-Geschäft und Außenhandel gearbeitet. Danach wechselte er in die Firmenkunden-Beratung, deren Bereichsleitung ihm 1998 übertragen worden sei. "Seit April 2018 leitete Schmid nicht nur den Firmenkunden-Bereich, sondern auch den Bereich Private-Banking", schloss Jacobs den beruflichen Werdegang und verwies auf insgesamt 22 Jahre, in denen Schmid als stellvertretendes Vorstandsmitglied mit der Verhinderungsvertretung betraut war. "Du warst in dieser langen Zeit mit Herzblut, äußerst großem persönlichen Engagement, Feinfühligkeit und einem sicheren Urteilsvermögen bei der Sparkasse." Ein großer Schatz an Berufs- und Lebenserfahrung werde künftig fehlen, bedauerte Jacobs und wünschte für die Zukunft alles Gute.

Als Überraschungs-Redner kündigte Jacobs dann einen jahrzehntelangen Kunden an, "ein Vorzeige-Unternehmer, welcher Mut, Innovation und Unternehmergeist bereits von den Eltern und Großeltern mit in die Wiege gelegt bekommen hat." Das Kunde-Sparkasse-Verhältnis zwischen der Hofstetter Neumaier Industry und Klaus Georg Schmid sei von beiden Seiten ein sehr Vertrautes und ganz Besonderes. Und so freute sich Schmid sichtlich über Firmeninhaber Bernd Neumaier. Dieser bescheinigte eine hohe Kompetenz in der Firmenkunden-Beratung, wobei Schmids Einschätzung, was möglich und durchsetzbar sei, sowie das Wissen um das "reale Funktionieren" eines Unternehmens stets von großem Vorteil gewesen wären.

"Du hast die Latte für deinen Nachfolger hoch gehängt", betonte Neumaier. Frank Weber stellte sich dann selbst vor (siehe Infokasten).

Überraschungs-Redner aus der Industrie

Und Klaus Georg Schmid? Ihm war es eine ehrliche Herzensangelegenheit, sich für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit zu bedanken. "Bis zuletzt haben mich die zu lösenden Herausforderungen mehr gereizt als geängstigt." Die Ideen seien ihm nicht ausgegangen, auch sei er weder müde noch ausgelaugt. Die Sparkasse sei nicht nur Arbeitgeber, sondern vertraute Institution gewesen, manch kuriose Situation hätte sich ergeben.

Er habe mit zwölf Sparkassen-Vorständen zusammen gearbeitet, was zeige, dass man die Arbeitsstelle gar nicht wechseln müsse, um Erfahrung mit vielen Vorgesetzten zu sammeln. "Ratzfatz waren die 45 Jahre um", bilanzierte er nach seinem unterhaltsamen Blick zurück. Auf der Kunden- wie Sparkassen-Seite seien ihm die Menschen sehr ans Herz gewachsen, er habe allerhöchsten Respekt vor leitenden Personen in den Unternehmen.

Ruhe bewahren und Lösungen finden

Ruhe bewahren und Lösungen finden sei die Maxime in turbulenten Zeiten gewesen, die gegenseitige Verlässlichkeit und Ehrlichkeit habe das Miteinander geprägt. Vor einigen Jahren habe er sich zum Wirtschafts-Mediator ausbilden lassen, mit dem Finden von konstruktiven Lösungen bei Konflikten wolle er sich auch künftig beschäftigen.

"Abschied ist die eine Seite der Medaille – Neuanfang ist die andere Seite", befand Vorstandsvorsitzender Bernd Jacobs. Mit Frank Weber stellte er den neuen Bereichsleiter Firmenkunden/Private Banking vor und übergab ihm das Mikrofon. Der Diplom-Kaufmann sei ein Sparkassen-Gewächs durch und durch, der Firmenkunden-Bereich wäre seit der Ausbildung mit kurzer Unterbrechung in der Kreditorganisation sein Aufgabengebiet. Den Arbeitgeber nach 23 Jahren zu wechseln, sei nicht einfach, aber Haslach habe Weber überzeugt. Zunächst werde der 43-jährige Familienvater zwischen seinem jetzigen Wohnort Freudenstadt und Haslach pendeln. Ein persönlicher und aktiver Kundenkontakt sei heute wichtiger denn je, eine persönliche Einschätzung wäre bei künftigen Entscheidungen unabdingbar. "Ich hoffe, dass es mir gelingt, die große Lücke bald zu füllen", richtete sich Weber an Klaus Georg Schmid und bedankte sich für die gute Einarbeitung.