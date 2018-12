Haslach i. K. Publikum treibt die Gastgeber nach vorn

Während der ganzen Kämpfe herrschte in der vereinseigenen Kraftsporthalle ein Riesenlärm, denn nahezu jede Aktion der Lokalmatadoren wurde mit lautstarker Anfeuerung begleitet. Kein Wunder, dass die Ringer des KSV Appenweier gegen die Haslacher schier über sich hinauswuchsen und am Ende mit 18:12 gewannen. Dabei sah es zu Beginn überhaupt nicht nach einem deutlichen Sieg der Gastgeber aus. Nachdem Nick Allgaier gegen den bekannt starken Simon Götz mit 0:2 verloren hatte, schaffte Suleiman Hutak die Sensation nur um Haaresbreite nicht. Gegen Thomas Walz stand nach sechs Minuten ein 12:12 nach Wertungspunkten auf der Anzeige, jedoch entschieden die höheren Einzelwertungen für den Appenweirer. Dem schnellen und angriffsfreudigen Thomas Gebhardt begegnete Josef Kempf mit Kraft, Erfahrung und Ruhe, so dass sein 12:8-Punktsieg nach sechs Minuten feststand.